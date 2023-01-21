Автосайт «За Рулем» поделился хитрым способом, который поможет быстрее прогреть авто

Прогрев автомобиля в зимнее время года это целая наука, некоторые автовладельцы обладая машиной несколько лет не знают как правильно прогревать автомобиль, тем более как это сделать быстро.

Эксперты портала «За рулем» советуют после запуска силового агрегата установить вращение электрического вентилятора на минимальные обороты, также стоит небольшой поток направить на прогрев лобового стекла, чтобы прогрев был постепенным.

Из-за большого потока теплого воздуха лобовое стекло может лопнуть, если на улице сильный мороз.

Также автовладельцам советует использовать систему рециркуляции, чтобы прогревался только воздух из салона.

После прогрева можно будет отключить рециркуляцию, чтобы на стеклах не образовывался конденсат.