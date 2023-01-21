Водителям в РФ перечислили самые популярные проблемы в автомашинах зимой

Зима самое сложное время для автовладельцев, так как в этот период аккумуляторы активно теряют свой заряд, у некоторых замерзает дизельное топливо, а у других могут замерзнуть даже тормозные колодки.

Но какие именно самые частые проблемы испытывают в зимний период автовладельцы знают специалисты.

Эксперты назвали «пятерку» самых популярных проблем с автомобилем зимой, и рассказали, как их избежать.

Чаще всего автовладельцы зимой не могут запустить двигатель, и тут виной может быть севший аккумулятор или неполадки в стартере.

Также в морозы сбой может давать топливная система или зажигание. Эксперты советуют перед первыми морозами провести диагностику всех систем автомобиля и устранить возможные проблемы пока еще не наступили холода.

Автовладелец также может утеплить подкапотный отсек и установить систему предпускового подогревателя.

Второй частой проблемой является примерзание дверей, но как правило это случается с ветреной стороны, поэтому если такая проблема произошла, то не стоит с силой открывать дверь.

Возможно двери с другой стороны могут открыться без проблем. Чтобы в дальнейшем такой ситуации не произошло резиновые дверные уплотнители нужно обрабатывать силиконом или установить систему дистанционного запуск двигателя, которая поможет также и от примерзания дворников.

Если конечно дворники уже примерзли, то не стоит их отрывать от стекла, а следует дождаться, когда обогрев лобового стекла сделает свое дело.

Конечно лучше всего стеклоочистители поднимать вверх, если для них нет отдельного обогрева.

Также в зимний период не стоит пользоваться ручником. Как правило, колодки примерзают и блокирует колеса, а срывать их буксировкой или резким трогаением не стоит. Лучше вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в тепло.

Когда машина простояла долгое время в снегу, то после начала движения можно услышать вибрации, биение руля и разные шумы.

Зачастую это вызвано замерзшей водой, которая образовалась от снега, растаявшего от нагретых деталей машины.

Образовавшийся лед становится дисбалансирующим грузом, который и вызывает разный шум.

В этом случае лучше всего за максимально короткий срок добраться до мойки и избавится от льда.