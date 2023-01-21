Автосайт «За рулем» сообщил, как за несколько минут можно сократить расходы на топливо

Автомобильные эксперты рассказали, как можно сэкономить расходы на топливо, потратив при этом несколько минут.

Эксперт «За рулем» Александр Хлынов сообщил, как за несколько минут сократить расходы на топливо. Для этого можно воспользоваться предложенным простым лайфхаком и связан он сдавлением в шинах, чем меньше давление, тем выше сопротивление качению, а значит растет расход топлива. Эксперт советует посмотреть давление в шинах и накачать колеса по инструкции к конкретной модели.

«Рекомендованное в шинах давление обычно указано на лючке бензобака или на средней стойке кузова. Иногда такая наклейка располагается в проеме водительской двери спереди. Если там указаны, к примеру, 2,4 атмосферы в задних шинах при забитом под завязку багажном отделении, ничего страшного. При проектировании машины все было рассчитано: расход топлива по «паспорту» измерялся именно с таким давлением» — рассказал специалист.