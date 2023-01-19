Какой автомобиль ChanGan выбрать в 2023 году?

«Changan Automotive» — ведущий китайский производитель современных автомобилей. Любая модель Чанган является настоящим произведением искусства, и обеспечивает истинное удовольствие от вождения.

Большой выбор автомобилей

Компания «Major» в Санкт-Петербурге лидирует на автомобильном рынке в РФ, и предлагает покупателям разные модели «Changan» по оптимальной стоимости в своих автосалонах. С модельным рядом авто клиенты могут ознакомиться на сайте major-spb-changanauto.ru, а также записаться на тест-драйв для покупки автомобиля. Представлен широкий выбор машин в разной комплектности, поставляемых в Россию.

При покупке моделей бренда, клиенты могут удостовериться лично в отличных качествах практичных кроссоверов или мощных внедорожников Changan. Вместе с тем, идеально дополняют достоинства марки высокопроизводительные двигатели, комфортные салоны и доступные цены.

Преимущества покупки автомобиля Changan

Прекрасные технические характеристики Changan являются результатом совместной работы и американских и европейских специалистов, использующих передовые технологии. Поэтому все модели кроссоверов и внедорожников Changan оснащены современной электроникой, имеют надежные двигатели и КПП и привлекательный интерьер. Модели Чанган обладают и другими преимуществами, эти автомобили:

долговечные;

функциональные;

безопасные.

Особенное внимание автопроизводитель уделил качеству выпускаемых машин: перед выпуском на конвейерный поток все автомобили проходят свыше 12 тысяч испытаний в самых разных направлениях. Показатель суммарного пробега испытаний любой модели достигает 4-х миллионов километров. Вся эта работа необходима для обеспечения гарантии потребителям продукции высокого уровня качества, в течение десяти лет эксплуатирования.

Компания «Major» в СПб позаботилась о том, чтобы покупки автомобилей Чанган были быстрые, удобные и выгодные для покупателей. Обратившиеся в салон клиенты, пользуются такими преимуществами, как полная информированность и высококачественный сервис.

Менеджеры всегда окажут профессиональную помощь в выборе машины, соответственно предпочтениям покупателей. Клиенты могут присылать заявки через сайт компании или позвонить по телефону. При заказе обратного звонка, можно получить более детальную информацию и выгодные предложения.