Кировск — это живописный Кольский полуостров, холод Крайнего Севера и северное сияние. Находится Кировск в Мурманской области, за Полярным кругом. Но пусть вас не пугает суровый местный климат — природа здесь поэтична, Хибинские горы прекрасны, а инфраструктура радует. Современные отели, симпатичные хостелы, двухкомнатные апартаменты с новым ремонтом можно снять от 3000 руб/сутки. Посмотреть больше вариантов для аренды жилья можно по ссылке — сервис Привет Тур сделал подборку с различными объектами для проживания под любые запросы и бюджет.

В Кировске два неплохих горнолыжных курорта — Большой Вудъявр и Кукисвумчорр. На курортах предусмотрены освещенные трассы, чтобы кататься в полярную ночь, а в период полярного дня здесь можно получить отличный загар — солнце после спячки довольно активное.

Погода и климат

Теплый сезон в Кировске длится 2, 5 месяца — это промежуток с середины июня по начало сентября. И даже тогда температура довольно прохладная — около +11 градусов, в отдельные дни июля может подниматься до +18.

Зима здесь долгая, но не экстремально холодная, температура редко опускается ниже -20 градусов. Полярная ночь длится с середины и до конца декабря — солнце заходит за горизонт 14 декабря, а встает из-за него только через две недели. Но это не значит, что город полностью погружается во тьму, скорее это сумерки, при которых можно даже читать на улице, но только с учетом, что в этот день не облачно.

Справедливости ради отметим, что полярный день здесь длится дольше — 47 суток примерно. То есть солнце не опускается полностью за горизонт с мая по июль.

Чем заняться

В зимнее время здесь катаются на лыжах и сноубордах. Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» предлагает 23 трассы с общей протяженностью в 25 километров. 15 трасс из 23 освещаются, поэтому полярная ночь никак не помешает провести время на склоне. Трассы Кукисвумчорра протянулись на 10 километров — это 6 трасс разного уровня сложности.

В теплое время года можно выбираться в пешие походы. Природа этого края — густые леса и озера, узкие речушки среди низких кустарников и большое количество ягод ближе к осени. Маршруты есть разной сложности: от однодневных прогулок с легким рюкзаком, в котором только вода и перекус, до многодневных путешествий с палатками.

Посетить с экскурсией Саамскую деревню — тематический парк, где можно узнать побольше о культуре и быте древних народов Кольского полуострова. Узнаете, что такое кувакс, поиграете в саамские игры и пообщаетесь с хаски и северными оленями.

Где остановиться

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