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Седан LADA Granta получил модификацию LADA Granta CNG

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Битопливный LADA Granta уже начали собирать и продавать.

Седан оснастили метановым газобаллонным оборудованием, подобным тому, что используется в Vesta и Largus.

ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме ООО «АТС-АВТО», партнере АВТОВАЗа по всем проектам CNG.

LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа – 6,1 куб.м. на 100 км.

Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч руб.

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