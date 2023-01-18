Выпуск пятидверных LADA Niva Legend остановили еще в начале прошлого года.

Некоторые автомобили спустя время вернулись на конвейер, отдельные сняли с производства, а другие еще не перезапустили. Одной из последних является LADA Niva Legend.

Как узнали в Telegram-канале «Русский автомобиль», АВТОВАЗ может вернуть на конвейер пятидверную LADA Niva Legend в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Источник уточняет, что до сих пор решились не все проблемы с комплектующими. В частности, есть еще проблемы с поставками ремней безопасности, подушек и ABS.