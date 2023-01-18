Главная » Новости

АВТОВАЗ может вернуть на конвейер пятидверную LADA Niva Legend в конце 2023 года

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Выпуск пятидверных LADA Niva Legend остановили еще в начале прошлого года.

Некоторые автомобили спустя время вернулись на конвейер, отдельные сняли с производства, а другие еще не перезапустили. Одной из последних является LADA Niva Legend.

Как узнали в Telegram-канале «Русский автомобиль», АВТОВАЗ может вернуть на конвейер пятидверную LADA Niva Legend в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Источник уточняет, что до сих пор решились не все проблемы с комплектующими. В частности, есть еще проблемы с поставками ремней безопасности, подушек и ABS.

Lada Niva Legend
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО