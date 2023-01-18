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В России кроссовер Chevrolet Captiva может составить конкуренцию китайцам в 2023 году

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Дилеры в России уже начали предлагать для покупки Chevrolet Captiva, который ввозится в страну по программе параллельного импорта.

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев считает, что этот кроссовер может составить серьезную конкуренцию китайским автомобилям.

Он отмечает, что россияне уже знакомы с этим кроссоверов, а новое поколение оказалось еще лучше, причем во всем.

Ключевым при выборе этого авто может стать и цена, которая составляет 1,95 млн рублей, а за такую сумму на рынке мало хороших предложений.

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