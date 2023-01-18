Европейская ассоциация автопроизводителей опубликовала статистику по продажам новых автомобилей на рынке Европы за прошлый год.

Оказалось, что продажи автомобилей на европейском рынке в 2022 году упали до минимума с 1993 года. Впрочем, объемы продаж составили 11 286 936 единиц, что на 4,1% меньше, чем в 2021 году.

Аналитики говорят, что это худший результат с 1993 года. Лидером европейского авторынка является Volkswagen, которая продала 1 197 455 автомобилей, что на 6,9% меньше.

Второе место оказалось за Toyota, которая продала 766 769 машин, что на 7,6% выше показателей 2021 года. На третьем месте по объемам продаж в Европе оказался BMW — 646 538 ед. (-5,4%).

В пятерке самых продаваемых еще оказались Mercedes-Benz (634 697 ед., -1,5%) и Peugeot (619 173 ед., -14,5%).