В РФ появились в продаже новые электрокроссоверы Lotus Eletre по цене от 12,7 млн рублей

Дилеры в России начали предлагать для покупки электрические кроссоверы Lotus Eletre.

Эти автомобили можно купить по цене от 12,7 до 15,8 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Большинство объявлений от дилеров из Москвы и Владивостока, хотя они предлагают доставку в любой регион страны.

Стоит отметить, что Lotus Eletre является первым кроссовером в истории марки. Его представили в прошлом году и создавали на платформе Electric Premium Architecture (EPA).

По габаритам автомобиль сопоставим с Lamborghini Urus, а его силовая установка имеет мощность 918 л.с. Заявленный запас хода составляет 600 км, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 265 км/ч.