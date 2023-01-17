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В РФ начали продавать новые пикапы SsangYong Rexton Sports по цене до 4,4 млн рублей

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Россияне могут получить пикап SsangYong Rexton Sports, оформив заказ.

Автомобили поставляются в нашу страну по параллельному импорту, а объявления о их продаже можно найти на одном из крупнейших классифайдов.

О том, что в РФ начали продавать новые пикапы SsangYong Rexton Sports по цене до 4,4 млн рублей, сообщила «Российская газета».

Стоит отметить, что конечная стоимость SsangYong Rexton Sports будет объявлена в день совершения сделки. Пикапы поставляют из Южной Кореи.

В них установлен 187-сильный 2,2-литровый двигатель с шестискоростным автоматом. Система привода может быть на заднюю или обе оси.

SsangYong Rexton Sports
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