Россияне могут получить пикап SsangYong Rexton Sports, оформив заказ.

Автомобили поставляются в нашу страну по параллельному импорту, а объявления о их продаже можно найти на одном из крупнейших классифайдов.

О том, что в РФ начали продавать новые пикапы SsangYong Rexton Sports по цене до 4,4 млн рублей, сообщила «Российская газета».

Стоит отметить, что конечная стоимость SsangYong Rexton Sports будет объявлена в день совершения сделки. Пикапы поставляют из Южной Кореи.

В них установлен 187-сильный 2,2-литровый двигатель с шестискоростным автоматом. Система привода может быть на заднюю или обе оси.