Главная » Новости

В РФ начался прием заказов на новый семиместный кроссовер Geely Okavango за 3,6 млн рублей

Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

Благодаря программе параллельного импорта на российском рынке стало появляться в продаже все больше новых моделей авто.

Так, один из дилеров в России стал предлагать для заказа кроссовер китайской компании Geely Okavango. Стоимость такой модели составляет 3,6 млн рублей.

Клиенту за эти деньги предложат автомобиль в комплектации Flagship, оснащенной 1,5-литровым 177-сильным двигателем, с которым работает 7-ступенчатая роботизированная КП.

Список оборудования достаточно богат и включает адаптивную оптику, камеру кругового обзора, климат- и криз-контроль, электропривод багажника и многое другое, пишет gazetadaily.ru. 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО