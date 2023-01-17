В РФ начался прием заказов на новый семиместный кроссовер Geely Okavango за 3,6 млн рублей

Благодаря программе параллельного импорта на российском рынке стало появляться в продаже все больше новых моделей авто.

Так, один из дилеров в России стал предлагать для заказа кроссовер китайской компании Geely Okavango. Стоимость такой модели составляет 3,6 млн рублей.

Клиенту за эти деньги предложат автомобиль в комплектации Flagship, оснащенной 1,5-литровым 177-сильным двигателем, с которым работает 7-ступенчатая роботизированная КП.

Список оборудования достаточно богат и включает адаптивную оптику, камеру кругового обзора, климат- и криз-контроль, электропривод багажника и многое другое, пишет gazetadaily.ru.