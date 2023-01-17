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Автомашины Haval в РФ за год подорожали на 350–370 тысяч рублей

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Эксперты в России решили провести мониторинг цен на автомобили марки Haval.

Оказалось, что за последний год стоимость автомобилей китайской марки выросла.

В зависимости от модели ценник увеличился на 350–370 тысяч рублей. Сейчас модельный ряд марки представлен автомобилями Jolion, F7, F7x и Dargo.

Например, Haval Jolion в начале прошлого года предлагался по стартовой цене 1,5 млн рублей, а теперь цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Кроссовер Haval F7 имел ценник 1 779 000 рублей, а в этом году он стоит на 370 тыс. рублей дороже. Haval Dargo и F7x в начале 2022 года еще не продавались.

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