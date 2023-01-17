Сервис Авто.ру: средняя цена новых электрокаров в России упала почти вдвое в 2022 году

Специалисты сервиса «Авто.ру» на основе анализа собственной базы выяснили, что в России снизился средний ценник на электромобили.

Так, в «Авто.ру» выяснили, что средняя цена новых электрокаров в России упала почти вдвое, а именно с 9.8 млн до 5 млн рублей. в первую очередь на это повлияло появление в продаже более доступных автомобилей.

Например, в первой половине года доля электрокаров стоимостью дороже 5 млн рублей составляла 95%, то уже в конце года показатель сократился до 30%.

В конце 2022 года около 40-45% объявлений были по продаже машин стоимостью 3-5 млн рублей, а остальные стоимость дешевле 3 млн рублей.

Что касается электрокаров с пробегом, то их средняя стоимость наоборот увеличилась и достигла 2,6 млн рублей, что на 14% больше.

Наиболее востребованными автомобилями с электрической установкой стали Nissan Leaf, Tesla Model 3, Model S, Model X, Porsche Taycan, BMW iX, Volkswagen ID.4 и ID.6. Уже в декабре был замечен повышенный интерес к российскому Evolute i-Pro.