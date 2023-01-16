Китайская компания Chery запустила производство двигателя нового поколенияG4G15

Информацию про новое поколение ДВС пока не раскрывают, но известно, что это должны сделать в начале второго квартала 2023 года.

Китайская компания Chery начала производство нового поколения двигателя G4G15, а это уже четвертая генерация, и она оснащена двухточечным впрыском топлива, раздельным охлаждением блока и головки цилиндров.

Известно, что новый мотор на 30% легче, на 12% экономичней, а крутящий момент на 10% выше в сравнении с агрегатом второго поколения.

Силовой агрегат с индексом G4G15 является первым представителем среди двигателей четвертого поколения линейки.