Главная » Новости

Казахстанская автокомпания «Астана-Моторс» может приобрести автозавод Hyundai в России

Просмотров 16 Опубликовано Обновлено

Возможную покупку бывшего завода GM ни в одной из компаний не подтвердили.

Казахстанская компания «Астана-моторс» может купить завод Hyundai в Шушарах. Такие данные приводит «Русский автомобиль» в своем Telegram-канале.

Казахстанская компания «Астана-моторс» является владельцем завода Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, и по инсайдерской информации, руководство компании рассматривает возможность приобретения бывшего завода GM в Шушарах.

Сейчас это предприятие принадлежит Hyundai, и возможно эту площадку могут продать за символическую плату, так как в текущей ситуации она не нужна корейской компании.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО