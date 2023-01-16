Казахстанская автокомпания «Астана-Моторс» может приобрести автозавод Hyundai в России

Возможную покупку бывшего завода GM ни в одной из компаний не подтвердили.

Казахстанская компания «Астана-моторс» может купить завод Hyundai в Шушарах. Такие данные приводит «Русский автомобиль» в своем Telegram-канале.

Казахстанская компания «Астана-моторс» является владельцем завода Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, и по инсайдерской информации, руководство компании рассматривает возможность приобретения бывшего завода GM в Шушарах.

Сейчас это предприятие принадлежит Hyundai, и возможно эту площадку могут продать за символическую плату, так как в текущей ситуации она не нужна корейской компании.