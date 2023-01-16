Компания АВТОВАЗ подняла цены на техническое обслуживание автомашин LADA в январе 2023 года

Рекомендованные цены на плановое ТО для автомобилей Лада увеличились в январе.

На это обратил внимание портал «лада.онлайн», где подсчитали, что в среднем стоимость технического обслуживания машин марки стала выше на 4,5%.

Например, самая популярная Гранта получила стоимость нулевого ТО – 2 300 рублей. Первое ТО с 90-сильным двигателем обойдется теперь в 10 600 рублей, а шестое уже в 32 000 рублей.

То есть в случае с этой моделью техобслуживание стало дороже на 100-4000 рублей. Если говорить о LADA Vesta, то первое ТО для нее оценено в 11 400 рублей, а шестое в зависимости от двигателя варьируется от 36 400 до 40 700 рублей.

Цены выросли на 300-900 рублей. Больше всего ТО подорожало для LADA XRay и LADA Largus, у которых стоимость ТО обойдется на 300-4900 рублей дороже.