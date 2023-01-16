ГИБДД получит дополнительные инструменты для борьбы с неисправными автомашинами

Речь идет о проекте правительственного постановления, содержащего новую редакцию «Перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация ТС.

Как пишет «Коммерсантъ», новая версия перечня предусматривает дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных автомобилей.

Если ее примут, то она станет действовать с 1 сентября этого года. Автомобилистов сотрудники ГИБДД в таком случае смогут штрафовать минимум на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ за использование летних шин зимой, либо за движение с неработающей антиблокировочной системой или нештатными газоразрядными лампами в фарах.

В целом основанием для штрафа могут стать любые неисправности, которые напрямую влияют на безопасность и могут оказаться причиной ДТП.

Помимо этого, создан отдельный перечень нарушений и неисправностей, которые создают «угрозу безопасности дорожного движения». Если таковые были обнаружены, то инспекторы на устранение дадут 72 часа, после чего автомобилист должен снова проверить машина на внеочередном ТО. Игнорирование требований приведет к тому, что свидетельство о регистрации изымут.