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Производство аэролодок компании «Север»

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Компания «Север» много лет создает современные аэролодки: проходимые, надежные и комфортные. Сегодня лодки «Север» часто можно встретить на реках России, и в каждом своем походе они показывают наилучшие качества.

О работе компании

Невзирая на осуществление полноценной конвейерной работы, компания «Север» обеспечивает высокое качество всех моделей. Современная лодка на воздушной подушке класса премиум, созданная надежной командой профессионалов, пользуется высоким спросом у покупателей. Специалисты компании имеют большой опыт в производстве высококачественной водной техники.

Дружный коллектив сотрудников непрерывно растет как в численности, так и в профессионализме. Поэтому каждое судно на воздушной подушке компании «Север» имеет отличные характеристики, и доказывает свои преимущества в непростых условиях водных путешествий.

Популярные модели

На сегодняшний день производственная компания «Север» выпустила огромное количество аэролодок, в том числе:

  • Север 750 К – технологичное, современное, комфортное судно, с просторным и удобным салоном, имеющая длину более восьми метров, перевозящая до 10 человек;
  • Охотник 650 – быстрый, практичный и маневренный, с мощным двигателем, в салоне размещается 5 человек;
  • Север 650 – флагманская модель, с превосходными характеристиками, а также многие другие судна.

Все модели аэролодок комфортные и легкие в управлении, приборные панели понятные, в салонах проклеена двойная шумоизоляция, из удобных сидений легко трансформируются спальные места.

Преимущества компании

Покупая аэролодки в производственной компании «Север», клиенты получают многие важные преимущества, такие как:

  • наличие собственного производства из высококачественных комплектующих;
  • численность персонала — более 350 человек;
  • доступные цены на аэролодки;
  • высокая квалификация сотрудников;
  • слаженность работы конвейера;
  • применение индивидуального подхода к клиентам.

Успешность компании «Север» состоит в бережном отношении к выпускаемым товарам, сотрудникам и клиентам. За время своей деятельности компания собрала команду настоящих профессионалов со всей страны. Благодаря слаженной работе специалистов, в соответствии с предпочтениями клиентов, создано 15 моделей аэролодок, а также многие их модификации, представляющие собой гордость компании «Север».

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