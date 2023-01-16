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АВТОВАЗ может наладить производство электромобиля на бывшем заводе Nissan в Петербурге

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Производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется во втором полугодии 2023 года, об этом сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В ходе беседы с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения СоюзМаш Александром Гуровым, Соколов сказал, что на бывшем японском предприятии могут начать выпускать не только новые автомобили Lada, но также и электрокар, разработанный в Петербурге.

Напомним, автомобильное предприятие Nissan теперь находится под управлением «АвтоВАЗа», изначально завод передали ФГУП НАМИ, а они уже отдали его в собственность российской автомобильной компании.

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