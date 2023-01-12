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Стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kodiaq GT из КНР по цене до 4,4 млн рублей

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Skoda Kodiaq GT предлагают под заказ, модель будет доставлена из Китая за 4,4 млн рублей.
На одном из классифайдов стали предлагать кроссовер Skoda Kodiaq GT, а на объявление о продаже обратили внимание журналисты «Российской газеты».

Продавец за 4,4 млн рублей готов привезти версию с 2,0-литровым 220-сильным турбированным мотором. Стоит отметить, что цена в объявлении указана не окончательная, конечная стоимость будет рассчитываться по курсу валют.

Стоит напомнить, что Skoda Kodiaq GT никогда не продавался официально в России, к тому же Skoda в марте 2022 года прекратила продажи и поставки своих авто в РФ.

При этом в дилерских центрах все еще можно найти экземпляры, выпущенные в России.

Стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kodiaq GT из КНР по цене до 4,4 млн рублей Стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kodiaq GT из КНР по цене до 4,4 млн рублей

skoda Skoda Kodiaq GT
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