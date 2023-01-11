Микрокредит — особенности

Новая квартира, смена машины или путешествие мечты — все эти цели могут стоить очень дорого. Часто, чтобы иметь возможность позволить себе больше расходов, необходимо взять долг. Тогда следует рассмотреть вариант кредиты или микрокредиты онлайн Казахстан. Хотя эти термины звучат похоже, на практике они не взаимозаменяемы. В чем основные отличия займа от кредита? Какие сходства? Что лучше для конкретной цели?

Кредит – что это такое и в чем его преимущества

Финансовым продуктом, который позволяет пользователю получить доступ к фиксированной сумме денег с начала действия договора, является кредит. В определении говорится, что эта сумма вместе с фиксированными процентами будет погашена в течение определенного периода регулярными платежами. К основным характеристикам финансового кредита относятся:

заранее установленная продолжительность сделки;

после погашения всего капитала в рассрочку (например, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода) операция прекращается без доступа к дополнительным деньгам, если только не берется новый кредит;

проценты начисляются на общую сумму взятых взаймы денег;

кредиты выдаются на более длительный период времени, как правило, на годы.

В чем разница между кредитом и кредитом?

Основное различие между двумя упомянутыми концепциями заключается в том, что кредит может предоставить только банк. Кроме того, каждый кредит (кроме потребительских кредитов) должен быть выдан на конкретную цель (например, на покупку или ремонт квартиры). В отличие от популярного онлайн-кредита, обязательство банка должно быть подтверждено письменным договором.

Кредит также не является собственностью клиента в юридическом смысле. Кроме того, причитающаяся сумма всегда передается заемщику в виде банковского перевода. С другой стороны, можно получить кредит на руки. Также стоит знать, что кредит предоставляется за счет средств клиентов банка, при этом кредитные компании должны иметь собственный капитал для предоставления дебиторской задолженности.

Еще одно отличие кредита от займа заключается в том, что банки законодательно обязаны проверять нашу кредитоспособность в базе данных Кредитно-информационного бюро и Национального реестра должников. Что касается учреждений вне банковского сектора, то способ проверки финансовой благонадежности клиента зависит только от компании, подробнее https://tascredit.kz/ru/loans/busines-credit-ru/.

Кредит без проверки банковского счета – как это работает?

Небанковский займ, в отличие от кредита, можно получить даже в ситуации, когда нет собственного счета в банке. Следует признать, что наиболее популярным способом проверки данных заявителя является так называемый подтверждение передачи, но кредитные компании также используют альтернативные методы и предлагают так называемые займы, не переводя ни копейки.

Большая часть финансовых учреждений предлагает своим клиентам заключить кредитный договор, например, через курьера. В этом случае он проверяет личность заемщика на основании его удостоверения личности. Тем не менее, мы получаем сумму, причитающуюся на наш банковский счет, как стандарт.

Альтернативным, хотя и довольно дорогим, вариантом является т.н. жилищные кредиты. Некоторые компании предлагают возможность заказа частного визита представителя данного учреждения. Заемщики (как и в случае с курьером) подписывают с ним кредитный договор, и получают деньги прямо на руки — если, конечно, они положительно проверены.

Самым главным преимуществом подобного сервиса является отсутствие требования иметь собственный банковский счет. Клиенту также не нужно возиться с почтой для оплаты следующих взносов — представитель будет приезжать к нам каждый месяц, чтобы забрать причитающуюся сумму наличными.

Источник: https://tascredit.kz/ru/.