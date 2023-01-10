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В РФ стал продаваться китайский аналог Chevrolet Cruze по цене от 1,7 млн рублей

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Китайские версии модели Chevrolet Monza, которая по сути является аналогом Cruze, стали доступны для покупки у российских дилеров.

На это обратила внимание «Газета.Ru», отмечая, что стоимость варьируется в зависимости от продавца и может составлять от 1,7 до 2,1 млн рублей. За эти деньги предлагают автомобиль 2022 года выпуска.

В продаже доступны как версии с обычным ДВС, так и гибридные модификации.

Все Chevrolet Monza имеют богаты список оснащенности, включая систему мониторинга слепых зон, кондиционер, камеру заднего вида, современную мультимедийную систему и многое другое.

chevrolet Chevrolet Monza
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