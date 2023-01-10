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Рекомендованные розничные цены на автомашины в РФ не выросли с 1 января 2023 года

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В прошлом году многие эксперты прогнозировали рост цен на новые автомобили.

При этом многие автопроизводители решили не обновлять прайсы после 1 января 2023 года, о чем пишет «Коммерсантъ».

При этом журналисты обратили внимание, что некоторые компании, а именно китайские, решили обновить скидки, в рамках которых происходит либо удорожание, либо дополнительная скидка.

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом» подтверждают, что удорожания машин после Нового года не произошло. Отдельные дилеры прогнозируют, что рост цен будет наблюдаться, но в пределах 5-10%.

Наблюдается небольшой рост продаж китайских машин, при этом в целом ажиотажа на рынке не замечено.

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