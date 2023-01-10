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Продажи автомобилей АВТОВАЗа в 2022 году сократились почти наполовину

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Российский автогигант отчитался о количестве проданных машин и подвел итоги прошлого года.

В 2022 году официальными дилерами LADA реализовано 188 645 автомобилей. Рыночная доля LADA в России составила 27,9% по итогам года, при этом в осенние месяцы доля рынка марки достигала 40%.

Дилерская сеть LADA увеличилась на 5 шоурумов и насчитывает 308 дилерских центров в России. На экспортные рынки в 17 странах поставлено 17 246 автомобилей LADA.

В планах АО «АВТОВАЗ» старт производства LADA Vesta нового поколения, Largus и e-Largus, а также запуск проекта по выпуску автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге.

Лидером продаж по итогам года стала LADA Granta с результатом 95 879 автомобилей, рыночная доля модели выросла более чем в 2 раза и достигла отметки 14,2% против 6,7% годом ранее.

Продажи LADA NIVA Legend составили 18 097 единиц, доля легендарных внедорожников на российском рынке достигла 2,7% (в 2021 году доля составила 1,5%). LADA NIVA Travel разошлась тиражом 20 683 автомобиля, при этом рыночная доля модели сохранилась на уровне 3,1%.

Автомобили семейства LADA Vesta были реализованы в количестве 29 206 единиц; доля рынка составила 4,3%. LADA Largus сохранил статус самого популярного универсала на российском рынке: продажи семейства составили 17 711 штук.

По итогам года LADA почти полностью заняла нишу компактных коммерческих автомобилей (94%*), реализовав 6770 специальных машин. Всего же корпоративным клиентам было продано 76 483 LADA всех моделей, рассказали в компании.

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