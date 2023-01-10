LADA Niva Travel стал самым продаваемым внедорожником на рынке России в 2022 году

Аналитики подготовили отчет по продажам новых автомобилей за прошлый год.

Авторынок в прошлом году просел более чем наполовину, но самым продаваемым автомобилем осталась Гранта, тогда как в сегменте кроссоверов и внедорожников лидером оказался LADA Niva Travel. Объемы продаж этой модели составили 19 389 экземпляров, а это на четверть меньше, чем в 2021 году.

Стоит заметить, что до этого последние пять лет лидером сегмента был кроссовер Hyundai Creta, который в 2022 году стал только третьим с результатом 18 886 штук, что меньше на 70,7%.

Вторым был Chery Tiggo 7 PRO. Его продажи просели на 55.7% и составили 19 292 экземпляра. В первой пятерке еще значатся Haval Jolion и LADA Niva Legend, у которых показатели продаж составили 17447 и 16117 штук, что на 94,8 и 25,6% меньше соответственно.

В десятке востребованных кроссоверов еще оказались: Renault Duster (13 468 ед., -67,3%), Geely Coolray (12 999 ед., +16,9%), Toyota RAV4 (10 001 ед., -73,6%), Kia Seltos (9 208 едт., -45,6%) и Chery Tiggo 4 (9 039 ед., -52,9%).