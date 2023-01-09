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Компания Jeep отзывает в России более 1,2 тыс. кроссоверов Jeep Grand Cherokee

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Об отзывной кампании 9 января сообщил Росстандарт.

В сообщении указано, что компания Jeep отзывает в России более 1,2 тыс. кроссоверов Jeep Grand Cherokee. В частности, отзывными стали 1 217 автомобилей, которые были проданы в период с 2018 года.

В этих транспортных средствах есть проблемы в работе гидравлического модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS), который неверно определяет давление в первичном контуре.

«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС, могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза» — говорится в сообщении ведомства.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, перепрограммирование блока управления АБС с применением новейшей версии программного обеспечения.

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