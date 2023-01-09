Крымская «Элькафа» в 2023 году сделает электромобиль на базе УАЗ «Буханка»

Буханку переоборудуют в электромобиль, который намерены выпускать серийно.

О том, что на базе УАЗ «Буханки» сделают электрокар рассказал председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия. По его словам, которые приводит «ТАСС», крымское предприятием «Элькафа» в 2023 году сделает электромобиль на базе УАЗ «Буханка».

«Научно-производственное предприятие «Элькафа» запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. «Донором» взяли УАЗ «Буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили»,— сказал Демурия.

Уже к середине года будет создан и показан прототип электрокара.