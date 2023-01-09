Российские автодилеры организовали продажи кроссоверов Samsung QM6 за 3,6 млн рублей

Под брендом Samsung компания Renault предлагает свои автомобили в Южной Корее, тогда как модель Samsung QM6 представляет собой модель Renault Koleos для внутреннего для компании рынка.

Теперь этот автомобиль можно приобрести и в России. Samsung QM6, как и ряд других автомобилей, ввозят в страну по программе параллельного импорта. В основном для покупки кроссовер доступен во Владивостоке, что выяснила «Газета.Ru».

По информации издания, заказать можно модели только с двухлитровым двигателем мощностью 177 л.с., пару которому составляет вариатор и система привода на все колеса.

В комплектации модели имеется множество современных систем и опций, включая полностью светодиодные фары, фонари с динамическими «поворотниками», климат-контроль, легкосплавные колесные диски и современная мультимедийная система и многое другое.

Напомним, что основой для южнокорейской модели Renault Koleos стала платформа CMF-CD от Nissan X-Trail. Габариты автомобиля: 4675/1845/1680 мм. В России за автомобиль просят от 3,6 млн рублей.