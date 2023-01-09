Главная » Новости

Российские автодилеры организовали продажи кроссоверов Samsung QM6 за 3,6 млн рублей

Просмотров 18 Опубликовано Обновлено

Под брендом Samsung компания Renault предлагает свои автомобили в Южной Корее, тогда как модель Samsung QM6 представляет собой модель Renault Koleos для внутреннего для компании рынка.

Теперь этот автомобиль можно приобрести и в России. Samsung QM6, как и ряд других автомобилей, ввозят в страну по программе параллельного импорта. В основном для покупки кроссовер доступен во Владивостоке, что выяснила «Газета.Ru».

По информации издания, заказать можно модели только с двухлитровым двигателем мощностью 177 л.с., пару которому составляет вариатор и система привода на все колеса.

В комплектации модели имеется множество современных систем и опций, включая полностью светодиодные фары, фонари с динамическими «поворотниками», климат-контроль, легкосплавные колесные диски и современная мультимедийная система и многое другое.

Напомним, что основой для южнокорейской модели Renault Koleos стала платформа CMF-CD от Nissan X-Trail. Габариты автомобиля: 4675/1845/1680 мм. В России за автомобиль просят от 3,6 млн рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО