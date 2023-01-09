Автостат: продажи новых легковых автомашин в РФ снизились на 59% за 2022 год

Стали известны объемы продаж новых автомобилей на российском рынке за прошлый год.

Объемы реализации новых автомашин в 2022 году составили 626 281 ед., а это оказалось на 58,7% меньше, чем в 2021 году.

О том, что продажи новых легковых автомашин в РФ снизились на 59% за 2022 год сообщили аналитики «Автостат», которые также подготовили и рейтинг самых востребованным марок авто.

Так, в прошлом году лидером по продажам стала российская LADA. Дилеры российской марки реализовали 174688 машин, что на 48,2% меньше.

При этом доля бренда увеличилась и составила 28%. Kia (65691 ед.; -67%) и Hyundai (54017 ед.; -66%) находятся на втором месте, а в пятерке самых продаваемых еще оказались Renault (40844 ед.; -68,7%) и Chery (39256 ед.; -2%).

Если говорить о самых востребованных моделях на российском авторынке, то ими стали LADA Granta, LADA Vesta, Kia Rio, LADA Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO.