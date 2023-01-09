Опубликован рейтинг подешевевших автомобилей в России в 2022 году

Прошлый год для российского авторынка оказался самым тяжелым, нашу страну покинули европейские и японские компании, также ушли американские бренды, которых и так оставалось мало.

Помимо этого, прекратились поставки комплектующих. Их конечно привозят, но стоят они дорого.

Все эти события позволили китайским компаниям постепенно занимать пустующие ниши, но стоят теперь китайские машины очень дорого.

С дефицитом авто в России начали расти цены на новые и поддержанные машины, при этом «Московский комсомолец» отметил снижение цен.

Так, «базовая комплектация Lada Granta в салонах стоит 700 тысяч, что по нынешним временам очень дешево», написал «Московский комсомолец».

Также издание отмечает, что на вторичном рынке цена упала на «Волги» и УАЗы, которые можно купить в среднем за 100 тыс. рублей, а ранее ранее их оценивали в 150 тыс. руб.

Специалист Алексей Островский в беседе с «МК» сказал, что на вторичном рынке ожидается снижение цен на европейские модели, так как теперь они очень дорогие в обслуживании.