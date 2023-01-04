Опубликован рейтинг самым ненадёжных брендов автомашин по версии журнала AutoBild

Авторитетный немецкий журнал определил самые ненадёжные автомобили. Все вошедшие в ТОП автомобили проехали свыше 100 тыс. км, причем за рулем этих автомобилей были журналисты издания.

Как и ранее AutoBild считает самым ненадёжным Ford Fiesta, он не смог преодолеть отметку 100 тыс. км.

Его испытания закончились в 2017 году, так как ослабло крепление натяжителя ремня ГРМ, ремень перескочил и ДВС вышел из строя, в результате ремонту он не подлежит.

Subaru XV смог пройти все испытания, но японский автомобиль доставил массу хлопот, ведь за время теста пришлось менять сцепление из-за износа и два поршня оппозитного мотора, так как они оплавились.

За время испытаний на деталях шасси начала появляться коррозия и было замечено ослабление крепежей элементов отделки.

У Audi Q3 ненадежным оказалась DSG, а в BMW 218i Active Tourer меняли силовой агрегат, но автопроизводитель сделал замену мотора по гарантии.