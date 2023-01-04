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Теплый гараж в мороз может стать причиной коррозии автомашины

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Существуют отрицательные моменты, связанные с нахождением автомобиля в теплом гараже зимой.

Теплый гараж в мороз может стать причиной коррозии автомобиля, так как резкая смена температуры становится причиной напряжения в лакокрасочном покрытии, и как следствие возникают микроповреждения.

В результате начинаются трещины, возникает вздутие краски и образуются раковины, которые впитывают влагу. В конечном итоге влага оказывается в микротрещинах и начинается образование ржавчины.

Помимо этого, машина в теплом гараже может получить и проблемы с электрикой, возникающие также из-за появления влаги в следствие перепада температур. Активное конденсирование влаги происходит и внутри бензобака.

Так как вода не растворяется в бензине, а смешивается в нем, при низком уровне топлива, она может попадать в насос и топливную магистраль.

На морозе вода кристаллизуется и забивает сетку насоса и фильтр, а в конечном итоге это может стать причиной того, что двигатель не заведется. Избежать этого можно только за счет заранее выведенной воды из бензобака с помощью химических присадок.

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