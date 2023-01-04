Уже скоро ассоциация европейского бизнеса опубликует отчет по продажам новых автомобилей за прошлый год.

Но пока известны объемы продаж за 11 месяцев прошлого года. На основании этих данных и был опубликован ТОП-5 самых продаваемых брендов автомашин в РФ за 2022 год, который ожидаемо открывают автомобили марки Lada.

Объемы продаж составили 164 636 штук, что хуже показателей 2021 года на 49%. Второй место заняла Kia, у которой отрицательная динамика составила 67%, а объемы продаж – 63 237 экземпляров.

На третьем месте Hyundai — 53 624 единиц, а это на 66% меньше. В пятерку вошли Haval и УАЗ с показателями 29 023 и 23 153 единиц. Падение продаж у первого составило 17%, а у второго – 20%.