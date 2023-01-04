ГИБДД в РФ начнет лишать прав всего за один предмет у водителей с 7 января

В России сотрудники ГИБДД организуют рейды по выявлению внештатной музыкальной системы в автомобилях.

Такие рейды начнут проводить с 7 января, написал Primpress.ru.

Во время остановки автомобилей будут проверять аудиосистему, и если она была установлена не производителем, то ее наличие попадет под требования Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Иными словами самостоятельная установка улучшенной аудиосистемы должна быть зарегистрирована в ГИБДД.

В противном случае автомобилисту грозит штраф. Впрочем, эксперты говорят, что обычно сотрудники ГИБДД не стараются акцентировать на это внимания, но будут использовать возможность для наказания проблемных водителей.