Стартуют российские продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 PRO Max

Новый кроссовер ранее прибыл в страну для сертификационных испытаний, которые завершились успешно и теперь автомобиль стал доступен для покупки.

Россиянам предлагают автомобиль в двух комплектациях — Prestige и Ultimate. Стоимость версий с учетом специальных предложений составляет 2 369 900 и 2 519 900 рублей. Chery Tiggo 7 PRO Max можно отличить по хромированной накладке, обрамляющей решетку радиатора, новому оформлению фар ближнего и дальнего света, противотуманным фарам Т-образной формы, а также светодиодным задним фонарям и двойным патрубкам выхлопной системы.

В салоне предложат новую комбинацию панели приборов и сенсорный экран мультимедийной системы, которые объединены в сплошной длинный экран. Линейка двигателей представлена 1,5-литровым 147-сильным двигателем, пару которому составляет вариатор и система привода на переднюю ось. В дальнейшем кроссовер будет доступен и с полным приводом, который предложат с 1,6-литровым 150-сильным двигателем.

В минимальной комплектации заявлены 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, задние и передние датчики парковки, камера заднего вида c системой динамической разметки и визуализацией шасси, антиблокировочная тормозная система (ABS), система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, бесконтактное открытие двери багажника, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), полноразмерное запасное колесо, полный «зимний» пакет, электрорегулировки положения передних сидений и поясничного упора водительского, атмосферная многоцветная подсветка интерьера, двухзонный климат-контроль, aудиосистема c шестью музыкальными динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, три USB-разъема и многое другое.