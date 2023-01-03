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Таксопарки и сервисы каршеринга в России продолжат закупать авто из КНР в 2023 году

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Китайские автопроизводители оказались в достаточно выгодном положении, ведь они стали едва ли не единственными поставщиками автомобилей на российский рынок.

Отечественные производители оказались не способны обеспечить необходимое количество машин, поэтому в хорошем положении оказались китайские бренды.

В том числе китайским автомобилями стали пополнятся автопарки каршеринга и сервисов такси. Эксперты прогнозируют, что тенденция будет наблюдаться и в этом году.

Таксопарки и сервисы каршеринга в России продолжат закупать китайские авто в 2023 году, так как они нуждаются в новых автомобилях и им требуется регулярно обновлять парки.

В этом сегменте максимально ориентированы на китайские кроссоверы, а особый интерес таксопарки и каршеринги проявляют к авто марок Chery, Haval, Geely, Exeed и JAC, пишут «РИА Новости».

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