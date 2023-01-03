Денис Мантуров подтвердил передачу АвтоВАЗу петербургских активов Nissan

Это необходимо для возможности перезапуска производства автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге.

В конце прошлого года стало известно, что предприятие Nissan перейдет под контроль «АвтоВАЗа». Недавно передачу АвтоВАЗу петербургских активов Nissan подтвердил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, Nissan передал акции НАМИ, а последние в свою очередь передают их «АвтоВАЗу», что необходимо для перезапуска завода в Петербурге, правда это будет происходить в сотрудничестве с иностранными партнерами.

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей LADA в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — говорит Денис Мантуров.