«Коммерсантъ» сообщил, что ждет граждан РФ на автомобильном рынке в РФ в 2023 году

В прошлом году из-за дефицита автомобилей и уходя ряда западных брендов с рынка, спрос на новые автомобили рухнул.

При этом россияне стали более активно интересоваться подержанными машинами, причем наиболее популярными оказались модели в возрасте до 5 лет.

В результате на вторичном рынке наблюдалась положительная динамика продаж, и вроде бы это должно быть причиной снижения цен, но увы все получилось наоборот. Это связано с серьезным дефицитом популярных автомобилей, о чем ссылаясь на опрошенных экспертов написал «Коммерсантъ».

Специалисты также попытались объяснить, что будет происходить на автомобильном рынке в этом году. Так, эксперты прогнозируют, что в этом году продолжится смешение спроса в сторону подержанным машин.

К тому же автоэксперты уверены, что дефицит машин продолжится и ждать снижения цен по-прежнему не стоит, даже с учетом работающей программы параллельного импорта, ведь по такой схеме ввозят недостаточно машин, чтобы удовлетворить спрос.

В результате на первичном рынке останутся только автомобили российских и китайским марок, а вот в сегменте подержанных машин будет наблюдаться рост.

Наряду с этим эксперты прогнозируют старение российского автопарка. Также стоит напомнить об обязательной установке в машины системы Эра Глонасс с февраля 2023 года.

Ожидается, что из-за этого процесс ввоза иномарок усложнится, и это только усугубит ситуацию на авторынке. Помимо этого, обязательная к установке система приведет к удорожанию авто. Иными словами, никаких серьезных положительных изменений на автомобильном рынке ждать не стоит.