В России вступили в силу 5 изменений для водителей с 1 января 2023 года

Несколько важных изменений стали действовать для автомобилистов с приходом нового года.

Так, в первую очередь для автомобилистов начали действовать новые тарифы на техосмотр. С 1 января стоимость будет рассчитываться с учетом накопленной инфляции.

Минимальный тариф на техосмотр для легковых автомобилей составит 913 рублей, для грузовых – 99 рублей, а для автобусов – 1463 рубля.

Изменения произошли и в категории пошлин. Так, например, установка ГБО, фаркопа или внесение других изменений в конструкции авто теперь будет обходится в 2,5 тыс. рублей, вместо 800 ранее.

Госпошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией увеличилась до 1,5 тыс. рублей.

Выросли с 1 января и цены на акцизы на топливо и авто. Таким образом, водители начнут платить 55 рублей за одну лошадиную силу двигателя мощностью более 90 л.с., а если мощность мотора в автомобиле будет свыше 150 л.с., то одна лошадиная сила обойдется в 531 рубль.

Еще в этом году задолженности и долги по штрафам начнут списывать с банковских карт без оформления бумажных документов. Это будет происходить в рамках полного перехода к реестровой модели исполнительного производства.

Ну и еще одно изменение касается инвалидов, которые владеют транспортными средствами.

Такие люди или их представители могут вернуть 50% стоимость ОСАГО через портал Госуслуг.