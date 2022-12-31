Начались российские продажи новых хэтчбеков Fiat 500 по цене 2,7 миллиона рублей

Хетчбэки Fiat 500 добрались до российского рынка, но в этот раз их поставляют по программе параллельного импорта.

Fiat 500, выпущенный для ЕС, предлагают купить в столичном регионе. За машину в дилерском центре просят 2,7 млн рублей, и стоит отметить, что теперь сити-кар доступен только с электрическим мотором и аккумулятором.

На одном заряде маленький автомобиль может проехать до 320 км, максимальная скорость составляет 150 км/ч.

В Россию привезли версию la Prima с цифровой панелью приборов, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы и современными электронами помощниками.