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Начались российские продажи новых хэтчбеков Fiat 500 по цене 2,7 миллиона рублей

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Хетчбэки Fiat 500 добрались до российского рынка, но в этот раз их поставляют по программе параллельного импорта.

Fiat 500, выпущенный для ЕС, предлагают купить в столичном регионе. За машину в дилерском центре просят 2,7 млн рублей, и стоит отметить, что теперь сити-кар доступен только с электрическим мотором и аккумулятором.

На одном заряде маленький автомобиль может проехать до 320 км, максимальная скорость составляет 150 км/ч.

В Россию привезли версию la Prima с цифровой панелью приборов, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы и современными электронами помощниками.

Начались российские продажи новых хэтчбеков Fiat 500 по цене 2,7 миллиона рублей

Начались российские продажи новых хэтчбеков Fiat 500 по цене 2,7 миллиона рублей

fiat Fiat 500
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