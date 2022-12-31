Новый внедорожник УАЗ-452 «Буханка» 2023-2024 года дебютировал на новых фоторендерах

В Сети опубликовали очередные рендеры УАЗ-452 «Буханка», которые ничего общего не имеют с реальным популярным отечественным внедорожником.

Портал NaAvtotrasse.ru в этот раз решил продемонстрировать только часть изображений, они только дают общее представление о личном дизайнерском представлении автомобиля, который внешне не обновлялся несколько десятилетий.

По задумке автора, УАЗ-452 «Буханка» 2022—2023 года должна выйти с электрическими моторами, питающимися от аккумулятора, на это решение указывает шильдик «EV».

Стоит отметить, что в планах УАЗа нет выпуска новых моделей. В копании временно отказались от расширения модельного ряда в связи с высокой ценой на разработку нового автомобиля.

Но в связи со сложившейся ситуацией компания возможно «разморозит» проект внедорожника на базе «Патриота».