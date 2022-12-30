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Автостраховщики назвали самые угоняемые автомашины в РФ по итогам 2022 года

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В России ежегодно угоняют немало автомобилей, причем с учетом сложившейся ситуации с дефицитом машин и комплектующих, угонов становится больше.

Страховщики рассказали о предпочтениях автоугонщиков в уходящем году. Как написал Autonews, ссылаясь на представителей страховых компаний в России, самыми угоняемыми в стране остаются машины массового сегмента. При этом есть регионы, в которых иная ситуация.

В частности, был назван Санкт-Петербург, где наблюдается тенденция роста числа угонов автомобилей более высокого ценового сегмента.

Итак, чаще всего в России угоняют автомобили марки Hyundai, а именно Santa Fe, Creta, Palisade, Sonata Tucson и Solaris. Также в десятке лидеров по числу угонов значатся Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Kia Sportage, Lexus RX и Toyota Camry.

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