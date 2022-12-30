Российский автопром сможет приобретать лицензии на выпуск авто иностранной сборки

В России могут начать выпускать иномарки по приобретенной лицензии.

Как написали «Известия», российским компаниям предоставили возможность приобретать лицензии, позволяющие организовать производство автомобилей иностранной сборки.

При этом затраты на покупку лицензий будут учитывать при оценке уровня локализации машины. Каждый 1%, потраченный автопроизводителем на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), оценивается в 400 «локализационных» баллов.

При этом отмечается, что в России планировали увеличивать планку, но в результате было принято решение сохранить систему на следующий год. Эксперты говорят, что скорее всего российские заводы смогут купить лицензии на производство китайских машин.