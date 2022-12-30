Новый лифтбек Changan Uni-V сертифицировали для российского рынка

Автомобиль уже скоро может появится в продаже, однако пока о сроках начала продаж в компании не сообщают.

В России лифтбек Changan Uni-V получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет компании начать его продажи на рынке. Для россиян будут предлагать автомобиль китайской сборки с одним двигателем в моторной гамме.

В документах говорится о полуторалитровом турбированном агрегате, мощность которого снизили до 181 л.с. при 300 Нм. В качестве трансмиссии выступит 7-скоростной робот с двумя сцеплениями.

Система привода может быть только на переднюю ось. В Китае лифтбек еще доступен с двухлитровым двигателем, но в моторной гамме российской версии его решили не представлять.

Автомобиль имеет следующие габариты: 4680/1838/1430 мм, колесная база — 2750 мм. Все автомобили имеют неплохой список оборудования, в котором есть все необходимые опции, включая Эра Глонасс, подушки безопасности, подогрев и электропривод наружных зеркал, а также многое другое. При этом опционально предложат электростеклоподъемники и кондиционер.