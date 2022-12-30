Ульяновский автозавод УАЗ не намерен снимать с производства модели УАЗ «Хантер» и «Буханка»

Представитель УАЗа, общаясь с журналистами прокомментировал слухи о возможном прекращении производства автомобилей «Хантер» и «Буханка», которые периодически появляются в сети.

В общении с «Коммерсантом» гендиректор предприятия Адиль Ширинов сообщил, что Ульяновский автозавод не планируется прощаться ни с одной из моделей, представленной в линейке.

«Мы не будем ни от чего отказываться. <…> Мы дадим возможность «Буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ «Хантер», который пытались похоронить», — сказал Адиль Ширинов.

«Хантер» и «Буханка» будут выпускать до тех пор, пока на них будет спрос.