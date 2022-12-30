Водителям в РФ перечислили три способа борьбы с налипанием мокрого снега на дворники  

Российским автомобилистам рассказали, как можно бороться с налипанием мокрого снега на дворники, что не позволяет быстро очищать от тающего снега стекло. Эксперты aif.ru, перечислили три способа борьбы с налипанием мокрого снега на дворники. Так, специалисты советуют, например, протирать их омывайкой.

Причем делать это нужно каждый раз после очищения дворников от льда и снега. После предлагается смочить тряпку омывайкой и обильно протереть резиновые кромки и прижимные элементы.

Это позволить ненадолго, но заметно снизить налипание снега. Более продолжительный эффект будет при использовании спиртовой ванны и силикона, но в этом случае нужно проводить обработку в домашних условиях.

Дворники предлагают тщательно очистить, вымыть и обезжирить перед обработкой. Дворники необходимо вымочить в спирту, уделив особое внимание резиновому скребку.

После нужно покрыть щетки силиконовой смазкой, но наносить ее предлагают на подвижные элементы, крепление и каркас, что позволит предотвратить застаивание воды.

Самым лучшим способом эксперты называют использование специальных зимних щёток с тефлоновым покрытием. Рабочий скребок изготавливается с применением графитовых добавок, которые позволяют лучше сопротивляться воздействию грязи и делают скребок более износостойким.

Вода лучше удаляется с тефлонового покрытия щетки и не проникает в поры, из-за чего зимние щетки меньше примерзают к стеклу по ночам. Опознать такие «дворники» можно по обозначениям на коробке «Winter» или «Ice».