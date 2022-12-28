Какой Haval из доступного модельного ряда лучше всего выбрать сейчас

Китайский автоконцерн Haval еще каких-то 5-7 лет назад был практически не известен на территории стран СНГ. Но уже сегодня он стал одним из наиболее популярных среди людей, которые желают купить внедорожник, при этом максимально комфортабельный и при этом относительно доступный. Бренд изначально выпустил на рынок несколько сильных моделей, которые смогли конкурировать даже с американскими и европейскими авто, поэтому быстро обрел популярность. Сейчас все больше людей в нашей стране предпочтут Haval чему-либо другому.

Какой Haval выбрать сейчас

На сегодняшний день бренд предлагает на рынке несколько интересных моделей авто, каждое из которых достойно отдельного внимания. В первую очередь, речь идет о таких машинах:

Jolion. Выпускается в 7 модификациях, каждая из которых имеет все необходимое для комфортной езды по городу. Примерно 1,8 – 2,5 миллиона рублей стоит такое авто, в зависимости от комплектации;

Dargo. Интересный вариант для людей, которые готовы заплатить 3 – 3,5 миллиона рублей. Полноценный внедорожник, который годится как для деловых людей, так и для ценителей путешествий по природе;

H9. Если посмотреть статистику, то приобрести Haval H9 в Октябрьском желает больше всего ценителей китайского бренда. Данное авто снискало самую большую популярность, так как имеет массу плюсов. Модель является прямым конкурентом японского Land Cruiser Prado, при этом цена на него 4 – 4,3 миллиона рублей, что намного доступнее, чем у японца.

Если выбирать из указанных моделей, то многие отдали бы предпочтение именно H9. Но не обязательно следовать мнению большинства – каждая указанная модель очень достойна.

Несколько причин взять себе Haval

По отношению к китайским авто все еще есть определенная опаска и стремление ждать подвоха. Мы привыкли, что китайские товары дешевые и не очень качественные, поэтому переносим это и на их машины. На самом деле, купить автомобиль Haval будет очень разумным выбором – качество продукции бренда уже давно ничем не хуже любых аналогов. Более того, большинство брендов даже из Европы или США собирают свои авто в Китае, поэтому совершенно никаких преимуществ они уже не имеют.

Если Вы планируете покупку нового автомобиля – обязательно оцените модели Хавал в Башкортостане и смело покупайте понравившийся джип. Можете быть на 100% уверены, что это авто Вам точно никогда не разочарует и не подведет!