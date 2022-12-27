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Денис Мантуров заявил, что производство автомашин Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году

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Через год отечественные Аурусы могут начать собирать в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

О возможности запуска производства автомобилей Aurus в ОАЭ рассказал глава Минпроторга Денис Мантуров. По его словам планируется начать производство автомобилей в 2024 году наряду с открытием там дилерского центра.

«Да. Они (эмиратский холдинг Tawazun — прим.) сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра», — цитирует слова Дениса Мантурова ТАСС.

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