В России стартовал приём заказов на кроссовер GAC GS8 новой генерации по цене от 3,8 млн рублей

В России предлагают приобрести GAC GS8 нового поколения. Ранее эта версия не предлагалась официально, в дилерских центрах внедорожник доступен только в прошлой генерации по цене от 2,78 млн рублей.

Некоторые дилерские центры готовы привезти новое поколение внедорожника. За него в зависимости о комплектации просят от 3,1 до 4,5 млн рублей.

Российский офис GAC ранее сообщал, что GS8 нового поколения доберется до российского рынка не раньше 2023 года.

В Китае новый внедорожник приводится в движение гибридной силовой установкой от компании Toyota. Силовой агрегат состоит из ДВС мощностью 190 л.с. и одного или двух электрических моторов в зависимости от привода.

Суммарная отдача гибридной установки составляет 237 л.с. Также GAC GS8 доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 л.с.

Еще дилерские центры готовы под заказ привезти и другие автомобили, среди них FAW Bestune T99, Chery EQ5 Big Ant, Geely Atlas L и другие флагманские модели китайских автопроизводителей.